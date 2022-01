Comienza INDE evaluaciones en atletas

Monterrey (INDE).- Con la intención de enfocar con mayor precisión la preparación de los atletas del INDE Nuevo León, el equipo de Metodología del instituto, encabezado por Sergio Pérez Martínez, comenzó con la Evaluación del Índice de Resistencia a la Fatiga en las instalaciones del CARE “Niños Héroes”.

“Evaluamos el estado físico-atlético del deportista, es decir, todos llevan un programa de preparación uniforme que el entrenador administra todos los días, pero no a todos les llega igual, hay diferencias en las características físicas de cada atleta, la edad, el sexo, el tiempo entrenando, nosotros tenemos que considerar esto para hacerle una recomendación real al entrenador y planificar su programa de entrenamiento.” Comentó el Jefe de Metodología del INDE Nuevo León.

La evaluación consiste en tres aspectos fundamentales; la frecuencia cardiaca, la medición de Lactato y los aspectos técnicos que el atleta puede realizar en tres periodos de un minuto, dividido en tres acciones distintas cada 20 segundos consecutivos y con 20 segundos de descanso entre cada minuto, asemejando un periodo de combate real, el cual tiene una duración de 3 minutos.

“Para la frecuencia cardiaca la pasamos a una hoja de cálculo que nos dice en que porcentaje de frecuencia está trabajando el atleta, tenemos la maravilla de los pulsómetros que trabajan por Bluetooth y recibimos en un IPad toda esta información que también va para el entrenador. Y la Medición de Lactato que es un inhibidor de la contracción muscular, cada atleta tiene una medición diferente de lactato y esto también lo recibe el entrenador para modificar sus entrenamientos dirigidos para cada atleta.” Explicó.

Los primeros en realizar esta evaluación fueron Adriana Sánchez, Diego Martínez y Josué Helaman Campos de la disciplina de Luchas Asociadas, atletas que participarán en el selectivo nacional el 27 de enero con miras a conformar la selección nacional que tendrá participación en los eventos internacionales de este año.

“Medimos como si fuera un combate, no es solamente subirlos a la banda, porque no todos los deportes son iguales, un luchador no corre o no se sube a una bicicleta, con este tipo de pruebas nosotros analizamos realmente lo que pasa en un combate, tanto en Judo como en Boxeo o Karate, después se les hacen adecuaciones puntuales a su preparación.” Sentenció Pérez Martínez.

Se espera que en las próximas semanas se realicen las mismas mediciones en el resto de disciplinas deportivas. En la agenda aparecen otros deportes de combate como Judo, Karate, Taekwondo y Boxeo, para continuar realizando esta actividad periódicamente.

Con información del INDE