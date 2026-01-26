Comandos vence a Monilokos y demuestra su calidad en la Especial

​Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – Deportivo Comandos no cree en el “derecho de piso”. Los actuales campeones de la Especial Zona Dos han llegado al máximo circuito pisando fuerte y este domingo dieron un golpe de autoridad al vencer 2-1 a uno de los grandes de la liga: los Monilokos.

​En un duelo vibrante celebrado en las canchas de La Isla, los “Benjamines” demostraron que el ascenso no les quedó grande. Tras haber debutado con un duro empate a cero contra Celaya, hoy finalmente sumaron de a tres.

​Moncada, el héroe

La figura del encuentro fue el goleador Mario Moncada, quien se despachó con un doblete letal para sentenciar el triunfo. Con esta victoria, Comandos deja claro que no vienen solo a participar, sino a pelear tú por tú contra los equipos de tradición y buscar un boleto a la “fiesta de los ocho grandes”.