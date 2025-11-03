Comandos Siguen Imparables

Regio Deporte

Deportivo Comandos continúa en la cima, consolidando su posición en los primeros lugares del torneo de la Choreslig. Con una actuación contundente, el equipo se impuso 3-1 a Master, gracias a un doblete estelar de Mauri Rangel y una certera anotación del “Pollo” Ángel Yáñez.

En la categoría Especial Zona Dos, el conjunto patrocinado por Dany, el Rey del Ostión, y magistralmente dirigido por Juan “Vocho” Nevares, ha demostrado que los cambios en la administración han rendido frutos espectaculares. Su excelente desempeño los ha llevado a ocupar las posiciones de privilegio, convirtiéndolos en uno de los favoritos indiscutibles para llegar a la “fiesta de los ocho grandes”.

Esta supremacía fue evidente en su reciente encuentro, celebrado en el campo cuatro de Camino Real. Un buen número de aficionados se congregó para disfrutar del espectáculo y no dejaron de apoyar a su escuadra preferida. Comandos supo imponerse ante un rival como Master, conocido por su inquebrantable espíritu de lucha en cada rincón del terreno de juego.