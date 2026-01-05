Comandos golea a La Raza y se lleva el título

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Carácter, contundencia y gloria. El Deportivo Comandos vino de atrás para imponerse con un categórico 4-1 sobre La Raza, arrebatándoles la corona del playoff en la Especial Zona Dos de la Liga Popular Escobedo.

El campo de la Unidad Deportiva La Isla fue el escenario de este choque de trenes. La afición disfrutó de un duelo digno de final, con dos escuadras entregadas al máximo y llegadas constantes en ambas áreas.

La reacción del campeón El partido comenzó cuesta arriba para Comandos. La Raza, que llegaba con la etiqueta de Campeón de la temporada regular, pegó primero gracias a un gran gol de Jorge Castro. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: antes del descanso, Mario Moncada apareció para empatar los cartones y calmar las aguas.

En el complemento, la balanza se inclinó totalmente hacia un solo lado. Comandos encontró la brújula ofensiva y fue una aplanadora. De nuevo Mario Moncada se hizo presente para el 2-1, seguido por Erik Acevedo que amplió la ventaja, y finalmente Aldo Mota, quien firmó el cuarto gol para sellar la victoria y desatar el festejo del nuevo monarca.