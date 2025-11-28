Cole Palmer, disponible contra el Arsenal

Londres, 28 nov (EFE).- Cole Palmer, estrella del Chelsea, estará disponible para jugar este domingo frente al Arsenal después de lesionarse el dedo meñique en un accidente doméstico que le impidió jugar en la victoria de los ‘blues’ frente al Barcelona.

“Palmer está disponible para jugar. Todo el mundo esta contento, pero lo más importante es que él lo está porque necesita jugar”, expresó Enzo Maresca en la rueda de prensa previa al duelo en el que el Chelsea, segundos en la Premier League, recibe al líder, el Arsenal, que tiene seis puntos más que los ‘blues’.

El centrocampista inglés se ha perdido los últimos trece partidos del Chelsea por una lesión en la ingle y, cuando estaba cerca de reaparecer, sufrió un accidente en su casa, golpeándose el meñique contra una puerta, que no le permitió estar disponible contra el Burnley y el Barcelona.

“Es probablemente nuestro mejor jugador. Tenemos que darle tiempo para asegurarnos de que esté al 100%. Ha sido fantástico en el pasada y no hay duda de que lo será en el futuro”, aseguró Maresca.

Esta temporada solo ha podido jugar tres partidos en la Premier League, con un gol, y uno en Champions League, donde vio puerta.

Los de Maresca, segundos en la Premier, reciben al líder, el Arsenal, donde tratarán recortar la distancia de 6 puntos entre ambos.

