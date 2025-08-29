Coe: “Es muy importante para el atletismo femenino tener referentes como Yulimar Rojas”

El británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, declaró en una entrevista con EFE, y otros cinco medios internacionales, que para el atletismo femenino es “muy importante tener referentes” como la venezolana Yulimar Rojas, a la que espera ver en los Mundiales de Tokio recuperada de una lesión que la he tenido dos años sin competir.

Yulimar Rojas lleva sin competir desde el 16 de septiembre de 2023. Una lesión en el tendón de Aquiles ha tenido la culpa de su inactividad durante casi dos años. En Tokio, la venezolana espera reaparecer.

“Yulimar es una atleta muy importante. Es un icono, atrae al público y sabe cómo dar espectáculo. Recuerdo su competición en los Mundiales de Budapest. Es muy importante que tengamos modelos femeninos a seguir en el atletismo como Yulimar, aunque por suerte no nos faltan en nuestro deporte”, dijo Coe.

“En nuestro deporte siempre me ha gustado hablar de modelos femeninos a seguir aunque estamos al cincuenta por ciento entre hombres y mujeres. Hay algunos años en los que las mujeres han tenido más éxito de taquilla que los hombres y han llevado el peso del deporte. Eso es bonito. Estoy encantado de que Yulimar sea un referente pero, ahora mismo, lo más importante es que ella está encantada de haberse recuperado de su lesión”, confesó.