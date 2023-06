Cocca y México se juegan mucho ante EEUU en la Liga de Naciones

Diego Cocca lleva menos de seis meses en el cargo, pero quizás el momento más importante de su gestión como técnico de México ha llegado muy pronto.

El entrenador argentino buscará el jueves que México rompa una racha de cinco partidos sin vencer a Estados Unidos. Salir airoso en el estadio Allegiant de Las Vegas instalará al Tri en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

En febrero, Cocca asumió en relevo de su compatriota Gerardo Martino pero lo visto no ha sido deslumbrante. México consiguió victorias frente a Surinam y Guatemala, una igualdad en casa ante Jamaica y luego otros dos empates en amistosos frente a Estados Unidos y Camerún.

“Sé dónde estoy sentado, la silla que ocupo, no me critican a mí, critican al técnico, al proceso y a alguien hay que echarle la culpa, en el fútbol es el técnico, yo ni fui a Qatar, no tengo la culpa, pero acepto el lugar donde estoy”, dijo Cocca. “Acepto la gente y lo que están diciendo”.

El prestigio de México quedó golpeado luego de naufragar en la primera ronda de Qatar 2022, algo que no ocurría en un Mundial desde Argentina 1978.

LAS NOVEDADES DE EEUU

Estados Unidos afronta el partido con B.J. Callaghan como su segundo entrenador interino desde que Greg Berhalter dejó el cargo en diciembre tras llevar a la selección a los octavos de final del Mundial. Anthony Hudson, el primer relevo, renunció al cargo a principios del mes.

“Somos conscientes que han hecho cambio de técnico, creemos que es por seguir una manera una forma una identidad, tienen jugadores versátiles y estamos listos y preparados para lo que proponga Estados Unidos”, dijo Cocca.

La otra novedad de Estados Unidos será el debut internacional del delantero Folarin Balogun, quien viene de una temporada en la que anotó 21 goles para el club francés Balogun. El atacante de 21 años decidió representar a Estados Unidos a nivel de selecciones cuando también tenía a Inglaterra y Nigeria como opciones.

“Está bien que es mi primer partido siendo el entrenador, pero no voy a comenzar diciendo alineaciones, ni quien juega o quien no”, dijo Callaghan sobre Balogun.

Cocca mantuvo la base de jugadores que fue al torneo de Qatar, pero modificó el esquema táctico para usar un 5-3-2. Martino apeló a un 4-3-3 durante toda su gestión, salvo una línea de cinco defensores en el partido ante Argentina en la fase de grupos del Mundial.

El 5-3-2 fue la formación de Cocca para ganar un bicampeonato doméstico con Atlas, pero ha dicho que ha tenido poco tiempo para trabajar ese nuevo sistema y por ahora jugará con un solo delantero. Esta semana, con equipo completo, ha realizado dobles sesiones para tratar de que los jugadores la manejen mejor.

“Considero que tenemos jugadores muy interesantes, trabajamos una idea, a veces jugamos con tres volantes a veces con dos, a veces con un delantero de área y con más trabajo jugaremos con dos, estamos en esa evolución”, dijo Cocca.

LA PRESIÓN DEL TRI

El partido ante Estados Unidos ha adquirido más relevancia debido a que México no derrota a su acérrimo oponente regional desde septiembre de 2019.

“Es un partido importante, siempre un clásico ante Estados Unidos es muy importante para nosotros, para la gente y queremos darle una alegría a la gente y el compromiso es el máximo, dar el máximo para salir a la cancha a ganar el partido, a eso venimos”, dijo el estratega argentino.

Aunque una derrota no necesariamente implicaría el despido de Cocca, sí añadiría presión a su mandato, que inició sin el apoyo de un gran número de hinchas que preferían a Miguel Herrera o al uruguayo Guillermo Almada en el banquillo.

“Les digo lo mismo, yo sueño con el 2026, en ir a un Mundial y cada paso es importante, sabemos lo importante de jugar un partido ante Estados Unidos, en este momento estamos con todas las ganas y poniendo el trabajo y actitud para poder ganar”, añadió el entrenador.

Adicionalmente, Cocca fue elegido por un consejo de selecciones nacionales que fue disuelto por el nuevo comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez.

El nuevo presidente ejecutivo de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega, dijo que apuestan por la continuidad de Cocca, pero eso dependerá de los resultados de la Liga de Naciones y en la Copa de Oro.

“Lo de afuera no lo puedo manejar, puedo manejar lo de adentro con los jugadores para construir un buen equipo”, dijo Cocca. “Sé que hay mas gente que me quiere fuera que adentro”.

EEUU DEFIENDE LO SUYO

Callaghan, quien trabajó cuatro años como asistente en la selección absoluta, inicialmente fue nombrado para dirigir en los torneos de la CONCACAF mientras se designa al entrenador permanente.

“Hemos estado operando normalmente ahora estoy al frente para tomar decisiones, pero la cultura, la camaradería son iguales. Estoy en un rol diferente, pero siendo una voz familiar todos han estado cómodos”, dijo el nuevo estratega.

“Estamos concentrados al 100 por ciento en la semifinal, todas las decisiones que tomemos son para ganar el partido porque eso nos acerca al objetivo principal que es ganar otro trofeo de la Liga de Naciones”, agregó Callaghan

Si Callaghan y Estados Unidos logran esa meta, Cocca probablemente tenga que comenzar a buscar un nuevo empleo.