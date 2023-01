Cocca no considera fracaso que Lainez regrese a México

Monterrey, Nuevo León. El fichaje de Diego Lainez a Tigres parece ser toda una realidad y aunque Diego Cocca desconozca del todo el cómo va la situación, lo considera muy interesante para poder dirigirlo.

No obstante, el estratega felino argumentó que el repatriar a un futbolista de dicha calidad y a tan corta edad, no es un fracaso.

“Todavía no lo sabemos, es una posibilidad. Me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el futbol mexicano. No está en su mejor momento, no ha jugado, siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro lado.

Se habla muy fácil de fracaso y fracaso es no seguir intentándolo. Y la edad que tiene él, es una locura… si me dijeras que vuelve a los 35, vuelve a retirarse, pero es joven, tiene calidad, la demostró. Tendrá que ver la dirigencia si puede llevarlo a cabo o no, pero es un jugador muy interesante”, confesó post partido en el empate ante Xolos.

El camino está libre para que Mauricio Culebro y compañía logren el traspaso del extremo ofensivo, quién de momento ya rechazó una oferta formal por parte del América hace apenas días atrás.

El empate estuvo bien

En cuanto al partido frente a Xolos, Cocca señaló que les costó bastante entrar en el duelo, más estando abajo en el resultado, sin embargo ve bueno haber sacado un punto en cancha ajena.

“Hay partidos que son más jugables y hay otros que no, hoy fue uno trabado, difícil, nos hicieron un gol desde el principio y Tijuana tiene jugadores rápidos, en cualquier descuido te pueden agarrar mal parado.

Nos costó el partido, fue duro, sacar un punto es bueno, no perder, seguir invicto, sumando, en una cancha difícil. Se volvió cortado, trabado, eso no nos favorece. Nos costó el manejo de la pelota, lo hizo bien Tijuana. En líneas generales, el empate estuvo bien”, agregó.