Coaches campeones con origen en Liga CasaBella

Han pasado ya más de 30 años desde que el fútbol rápido sembró sus raíces en Nuevo León, floreciendo con él desarrollo exitoso del mismo el nivel profesional, con distintas generaciones de jóvenes que lograron su proyección nacional e internacional en distintos ciclos, que al terminar su etapa de actividad han regresado para continuar dentro del deporte que las apasiona pero ahora preparando a las que serán las nuevas estrellas dentro del fútbol asociación (soccer) y el propio fútbol rápido.

Nombres como Armando “El General” Terán, Ángel “Bambi” Hernández, Lourenco Andrade, Francisco Dos Santos Xavier “Zizihno” (QEPD), Raúl Salas, Juan Pedro Jalomo, Joel Pérez, Daniel Villela y recientemente Erick “Kire” Flores, forman parte de la nueva historia del balompié desde la banda o detrás de la barrera encerrados en su jaula.

Aprovechando los conocimientos recibidos de grandes maestros como Erick Geyer, Mariano Bollella, Genoni Martínez y Luis Jaime Borrego, teniendo como aula técnico- académica, el sintético de la legendaria Liga CasaBella, el principal referente del fútbol rápido profesional de México, donde se graduaron la mayor parte de esta nueva generación de Directores Técnicos infantiles y juveniles.

“Durante más de tres décadas, hemos sido receptores de cientos de miles de niños y jóvenes que se han formado en nuestra Liga CasaBella, muchos de ellos han figurado a nivel profesional como en competencias internacionales tanto en el soccer, como en el rápido y el fútbol 7, hablar de unos y dejar fuera a otros sería como ofenderlos, pero en estos momento nuestras más grandes satisfacciones es ver que muchos de esos jugadores hoy están regresando como Directores Técnicos, formando niños y jóvenes y los más importante en nuestras infantiles de los torneos de menores de edad, son ya dirigidos por ellos aplicando sus estrategias, pero sin dejar de lado la amistad que un día los unió defendiendo una misma camiseta”, expresó Gerardo Guerra Lozano, Presidente de la LCB.

Con muy pocos minutos como Director Técnico de fútbol rápido infantil, pero ya con un campeonato en su bolsa, Erick “Kire” Flores comenta su nueva experiencia dentro la jaula, pero sin saltar para solucionar con sus goles partidos importantes o de títulos internacionales.

“Aprendí mucho de mis entrenadores que me llenaron de conocimientos y es una gran alegría enseñarles ahora la nueva generación, los niños, y que aprendan poco a poco en este bello

deporte”, expresó “El Kire”, que con una trayectoria de 13 años como jugador activo se estrena en una nueva faceta lleno de sueños e ilusiones.

“Es emocionante, e una pasión el seguir dentro de este deporte, donde las cosas se viven diferentes, pero que aquí andamos contentos, aplicando las técnicas que me enseñaron mis entrenadores, sobre todo la actitud, el compañerismo, el apoyarnos dentro de la cancha, que es un punto muy importante que aprendí de Mariano (Bollella)”, comentó el Director Técnico oriundo de la colonia La Enramada de San Nicolás desde donde enfiló sus pasos al fútbol rápido profesional de la Major Arena Soccer League, con el equipo Flash de Monterrey.

“Nos da gusto que la familia CasaBella, se siga manteniendo unida en nuestra Liga, ahora con esta generación de Directores Técnicos quienes sin olvidar el deporte de sus amores, de pronto los vemos en el sintético enfundando como jugadores, pero ahora en los torneos de categorías libre o veteranos, demostrando la calidad que los caracterizó como profesionales”, comentó el dirigente de la Liga CasaBella, Gerardo Guerra Lozano.