Club Alemania reanuda actividades y busca nuevos talentos

Por Regio Deporte

​SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L. – El balón vuelve a rodar en Las Puentes. Tras la pausa vacacional, el tradicional Club Alemania ha reiniciado oficialmente sus actividades, abriendo sus puertas para todos los niños y niñas que deseen formar parte de esta gran familia futbolística.

​La sede del club, ubicada en la colonia Las Puentes (justo a espaldas de la iglesia San Jorge), ya registra gran movimiento con los entrenamientos de las diferentes categorías entre semana, preparándose para los emocionantes duelos de fin de semana en el Torneo de San Nicolás.

​Convocatoria Abierta

La directiva lanzó la invitación para que nuevos talentos se sumen a sus filas. El llamado es para niños y niñas de diversas edades que quieran aprender y divertirse. Los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones durante los horarios de práctica para tramitar su registro y recibir toda la información necesaria por parte de los entrenadores y encargados.