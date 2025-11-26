Club alemán corta lazos con gimnasta rusa vinculada a Putin

La estrella rusa Angelina Melnikova ya no competirá en la final de la Bundesliga de gimnasia con el TSV Tittmoning-Chemnitz, un club de ese deporte en el este de Alemania. Así lo declaró a DW el entrenador del club.

Melnikova, de 25 años, fichó por el Chemnitz a principios de mes, pero su debut en la penúltima competición de la Bundesliga de la temporada, el 15 de noviembre en la ciudad suroccidental de Esslingen, generó controversia debido a sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin y su apoyo a la guerra en Ucrania. Esto parece violar las normas de neutralidad de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

En su discurso inaugural en la competición de Esslingen, el alcalde de la ciudad, Matthias Klopfer, rogó al Chemnitz que reconsiderara su decisión de incorporar a Melnikova. Sin embargo, las protestas contra su participación no se materializaron. Al ser preguntada el lunes si Melnikova competiría en la final de Heidelberg el 29 de noviembre, la entrenadora del Chemnitz, Tatjana Bachmayer, respondió a DW: “No, no lo hará”.

Bachmayer afirmó que haría más comentarios una vez finalizadas las finales, añadiendo que quería centrarse en preparar a su equipo para la competición. Calificó las dos semanas anteriores de “muy intensas”.

Según informaciones conocidas por DW, la directiva del Chemnitz tomó la decisión final, principalmente para proteger a los entrenadores del club.

¿Por qué se le ha permitido competir a Melnikova?

La FIG otorgó a Melnikova estatus neutral en marzo, lo que le permite competir internacionalmente a pesar de que las normas de la organización prohíben el “apoyo activo al conflicto militar en Ucrania”. Ha sido fotografiada posando con el símbolo militar ruso “Z”, al que se hace referencia explícita en las normas.

La gimnasta rusa se ha negado a hablar sobre su estatus neutral, respondiendo “sin comentarios” en una entrevista con la emisora ​​alemana SWR en Esslingen. Sin embargo, el martes, sí comentó sobre la decisión del TSV Tittmoning-Chemnitz de separarse de ella.

En su reacción en Instagram, Melnikova atribuyó la “atención pública y las discusiones políticas” a la revocación de su invitación a competir, a la vez que expresó su gratitud por el “apoyo” recibido en Alemania.

“Todos merecen igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, y cada atleta merece competir en el ámbito deportivo para cumplir sus sueños”, escribió el martes. “Creo y espero que la situación mejore pronto y que cada atleta pueda hacer lo que ama sin obstáculos”.

Desde 2023, la FIG permite a las gimnastas rusas y bielorrusas competir como atletas “neutrales”. Tres de estas atletas participaron en la competición de trampolín en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La FIG no explica su decisión con respecto a Melnikova, alegando que no comenta casos individuales. La Deutsche Turnliga, que supervisa la liga alemana de gimnasia, afirmó estar siguiendo las normas de la FIG.

Melnikova ha disfrutado de un regreso triunfal a la competición internacional, ganando dos medallas de oro, incluyendo el título individual, y una de plata en el Campeonato Mundial de octubre en Yakarta, Indonesia. Este éxito fue incluso reconocido por Putin, quien la felicitó por su “actuación triunfal”.

