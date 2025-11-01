Clásico Regio en el “Gigante de Acero” no tiene dueño 

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio está a la vuelta de la esquina y será un pendular bastante importante, en cuanto a estadísticas se refiere.

La edición 141 del derbi norteño se disputará en el ahora llamado Estadio Monterrey y traerá consigo un “morbo” por romper la paridad absoluta que tanto Rayados y Tigres.

La casa albiazul, desde su inauguración en 2015, ha albergado un total de 17 derbis con números equitativos en cada bando; siendo seis victorias para ambos y cinco empates entre sí, no sólo en resultados sino en regumistro de goles con 19 anotados por equipo.

El próximo duelo del sábado por la noche podría romper el empate más simbólico en la historia moderna del derbi regiomontano con el “Gigante de Acero” como protagonista, inmueble que fue sede de partidazos tantos en etapa regular como en Liguilla, siendo el más recordado la vuelta de la famosa “Final Regia” del 2017 y con vencedor felino.

Asimismo, se registró otra disputa por el título como la final de la Concacaf Champions Cup del 2019, con la “Pandilla” como ganadora, curiosamente otro caso de “empate” en dicho estadio.