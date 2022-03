Clásico Regio el más pasional pero el Nacional junta más gente: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. La comparación entre las rivalidades más bravas del balompié azteca siempre existirán, y aunque todos concuerdan en que el América–Chivas es el más importante, el derbi norteño para Miguel Herrera es el más pasional de la Liga MX. Sin embargo, el experimentado resaltó que por historia y magnitud el llamado “Clásico Nacional” es el más grande.

“Sin duda personalmente es el más pasional y el que la gente está esperando, en una ciudad donde la gente siempre está hablando fútbol. Territorialmente el nacional, porque es toda la nación y Estados Unidos, un partido que me parece junta más gente, es más grande pero a nivel de pasión este es el más importante, del tapatío se ha hecho más a buscar un clásico regional pero es uno con pasión, no me ha tocado nunca y ni creo que me toque en mi carrera dirigir alguna clásico allá, cada uno tiene sus ingredientes y sabor”, explicó.

Bajo esta misma línea, el ‘Piojo’ piensa de lleno en Rayados y en lo que puede llegar a ser el ahora equipo de Víctor Manuel Vucetich, elemento que claramente revolucionó el plantel para bien.

“(Esperamos) creo que la forma de jugar de Víctor, un equipo paciente y ordenado, que ha ganado el orden de su idea rápida a un plantel que no venía bien, esperaremos un equipo con orden. Con Javier no le encontró la cuadratura al equipo o el equipo lo que pretendía Javier dentro de su idea, siempre que viene un cambio de técnico el equipo se revoluciona, los que no venían jugando, Ponchito venía siendo titular indiscutible y hoy no juega de inicio, el mismo Campbell venía de cambio y hoy lo vemos en un mejor momento, pasa por un revulsivo y Rayados con el gran plantel lo ha asimilado y han sacado resultados, el único factor es el entendimiento del entrenador anterior y del técnico actual”, agregó.

Por otro lado, será su primer clásico como estratega felino en el Universitario, razón por la cual cargará con una responsabilidad enorme pues nunca ha ganado un partido de esta índole en dicho inmueble (4 visitas como técnico rayado: 1 empate y 3 derrotas).

“Va a ser emocionante, sabemos lo que significa este estadio y la afición, hoy ya tenerlas de tu lado te da la presión y exigencia de ganar y nosotros tenemos que salir a ganar el partido, sin especular nada”, dijo.

Listado se quedó corto

Herrera culminó aceptando la falta de elementos auriazules en la convocatoria de la Selección Mexicana para los cotejos ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador, siendo Jesús Angulo el único jugador felino en la lista de 29 de Gerardo Martino.

“Me parece que hay varios jugadores aquí que se merecen un llamado, hoy sale la convocatoria para Chuy, se queda corta pero bueno, es decisión del técnico. Yo como gente de fútbol creo que pudo haber llamado más gente de acá pero contento por él (Angulo) y que siga atravesando ese gran fútbol que atraviesa y que lo refleje en selección”, expresó.

Redacción: Edgar Martínez