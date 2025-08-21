Ciudad del Carmen los espera

Regio Deporte

Ciudad de Carmen, en el estado de Campeche se apunta también para organizar su competencia futbolística de talla local, nacional e internacional.

Por ello ha lanzado la convocatoria y hacer una invitación a todas las Academias, escuelas y clubes debidamente organizados para que se registren, participen y disputen los bonitos trofeos, destinados a los ocupantes de lus primeros lugares.

Este evento se programa para las fechas del 13 al 16 de noviembre próximo, dentro de las diferentes categorías de edad limitada, tanto en la rama varonil, como en la femenil.

Ya se han reportado equipos de Colombia y Estados Unidos, por lo que el evento tiene un toque internacional, lo que sin duda también será motivación para que llegue un mayor número de escuadras a mostrar sus cualidades.