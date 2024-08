Cierran de gran forma las kayakistas Karina Alanís y Beatriz Briones los Juegos Olímpicos de París 2024

Contentas y satisfechas por el desempeño realizado, las kayakistas neoleonesas y de México Karina Alanís y Beatriz “La rusita” Briones concluyeron su participación en el canotaje sprint de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su debut olímpico Alanís y Briones pelearon codo a codo con las mejores del mundo en carreras complicadas que les dejó una grata experiencia de decir adiós en el top 10 en la modalidad del kayak Doble 500 metros, jamás se rindieron, afrontaron con temple cada heat eliminatorio con el objetivo siempre de ubicarse entre las embarcaciones más rápidas.

El Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne atestiguo la responsabilidad con que afrontaron las exponentes aztecas el reto de París, manifestando esa combatividad y explosividad en sus salidas en pro de dar batalla a sus rivales con una actitud luchadora y ambiciosa que les redituará un mejor lugar en el ranking mundial.

En lo individual, prueba K1-500 metros Beatriz “La rusita” Briones finalizó en el quinto lugar de su heat de la semifinal 1 con tiempo de 1:53.86 minutos que no le alcanzo para ir por la pelea por la medalla, pero si para meterse a la Final C, donde terminó quinto con 1:54.53 que le reditúo ubicarse en el lugar 21 de la clasificación general de la competencia olímpica.

“Hay que seguir trabajando, para ser mi debut me fue bastante bien, sé que un atleta siempre aspira más, a medallas, top ten, ser primero del continente, pero la verdad me siento satisfecha, di mi 100 por ciento, luche hasta final y me voy contenta por eso, agradecida por remar la final C, pero con hambre de más”, señaló Beatriz Briones Becaria de INDE Nuevo León.

Por su parte, Karina Alanís, terminó en el octavo lugar de la semifinal 4 con un tiempo de 1:53.83 minutos y con ello despedirse del certamen donde enfrentaron a las potencias de la especialidad realizando una buena labor que se reflejó en los resultados obtenidos.

Las medallas de la disciplina se las acreditaron en la Final A Lissa Carrington (NZL) al colgarse la presea dorada con 1:47.36 minutos, la plata fue para Tamara Csipes (HUN) con 1: 48.44 y el bronce lo obtuvo Emma Aastrand Jorgensen (DEN) con 1:49.76 minutos.