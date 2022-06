Cierra Tenis de Mesa en NC2022

Sumando tres metales más a la cuenta fue como cerró su actividad la disciplina del Tenis del Mesa en los Nacionales CONADE 2022 con sede en Hermosillo, Sonora.

El Pabellón de Pelota fue testigo de una jornada incesante de este deporte que desató pasiones entre los estados asistentes; Nuevo León inició la jornada de cuartos de final con cuatro equipos, sin embargo, solamente el femenil sub 21 se coló hasta la final, cayendo de manera muy honrosa ante Quintana Roo.

Por su parte, las categorías sub 15 varonil y sub 19 femenil alcanzaron la medalla de bronce tras lo complicado de sus correspondientes duelos.

“Nos divertimos mucho, la competencia fue difícil, hicimos lo mejor que pudimos, pero nos dimos cuenta de muchos errores y de que hay cosas que podemos mejorar, pero hicimos un gran trabajo, toda la selección en general lo hizo muy bien, nos vamos contentos.” Mencionó Lariza Rendón, quien consiguió medalla de bronce con el equipo femenil sub 19, en donde participa junto a su hermana Camila.

El conteo final de medallas para este deporte arrojó un metal dorado en el dobles femenil sub 21, plata en Singles femenil sub 21, plata también para el equipo femenil sub 21, y bronces en Singles varonil y femenil sub 21, así como en Dobles mixto sub 21, y en los equipos femenil sub 19 y varonil sub 15.

Este miércoles inician las actividades del Atletismo con las categorías sub 16 y sub 23, eventos que se llevarán a cabo en el Estadio “Héroes de Nacozari” de la capital sonorense. Cabe destacar que el mismo día de inicio de actividades, se realizará la ceremonia de inauguración, en donde estarán presentes las máximas autoridades del deporte nacional.