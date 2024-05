Cierra Nuevo León la disciplina de vela con una plata y tres bronces de Nacionales CONADE 2024

Elizondo Garza clase ILCA 7 (19 a 22 años), se despidió del certamen multidisciplinario nacional con medalla de plata al no poder superar en las últimas tres regatas al nayarita Sanka Wari Bourquin Medina que finalmente se quedó con el metal dorado de la justa nacional; el bronce se lo agenció Naib Emiliano Villaseñor del equipo de Jalisco.

“Se hizo el esfuerzo, pero se me escapo el oro, me faltó más estrategia, más preparación previa, me voy con plata en mis últimos nacionales CONADE, quería repetir la hazaña del 2022, pero tristemente no se pudo, en el 2023 gané bronce y ahora fue segundo lugar; ahora resta darle vuelta a la página y prepararnos para lo que viene en el resto del año”, enfatizó Elizondo Garza.

Por su parte Marissa Montemayor en clase ILCA 7; Valentina Carranza clase Optimist y José Emilio Díaz clase ILCA 6 obtuvieron bronces para Nuevo León al remontar posiciones en la última regata que les redituó subir al podio.

“Le eche muchas ganas, aunque a veces perdamos nos tenemos que ir satisfechos con lo que hicimos, me quede con el bronce de mi categoría, voy a seguir esforzándome hasta llegar a mis metas, que es ir a unos Juegos Olímpicos y a otros campeonatos importantes”, señaló Valentina Carranza que el próximo año navegará en la clase ILCA 6 para veleristas de 15-16 años.

Cabe destacar el trabajo arduo que realizó el staff técnico al frente del seleccionado neoleonés que es comandado por el DT Nikolay Borissov, apoyado por la entrenadora Yamile Tamayo y los atletas Alejandra Valdez Montemayor y Jasiel Paredes.

El campeón por equipos del deporte de vela 2024, fue Quintana Roo, en segundo lugar, se ubicó Yucatán y en tercero Jalisco.