Cierra Gokay como líder único y va por el título del fut 9 en Teqbeat

En un espectacular partido, en el último encuentro de la temporada regular, donde los dos punteros pelearon palmo a palmo cerrar como el mejor de la tabla general en el campeonato nocturno de fútbol 9 en la Liga Teqbeat, el equipo de Gokay impuso su jerarquía al derrotar por 3-1 a la escuadra de Gavilanes y reafirmarse como uno de los más serios aspirantes para conquistar el título en la categoría veteranos de 1ª. Fuerza.

El encuentro celebrado la noche del pasado 29 de marzo en el sintético del Colegio Franco Valle, levantó una gran expectativa ya que se toparon las dos cuadras conformadas con las mejores plantillas y que incluyen en sus filas a ex jugadores profesionales de fútbol soccer y fútbol rápido entre las que se encuentran Anselmo Vendrechovski Júnior (Juninho) ex jugador de los Tigres de la UANL, Flávio Rogério Ribeiro, ex jugador de los Rayados del Monterrey, así como Max Aguilar Estrada, ex jugador de La Raza de Monterrey de fútbol rápido profesional, quienes portaron la camiseta de Los Gavilanes.

Mientras que Lourenco Andrade y Joel Pérez, ex jugadores del Flash de Monterrey, así como Jerri Ariel Farias Hahn, ex jugador del Santos Do Brasil harían lo propio con la escuadra del Gokay.

El encuentro dio inicio en forma intensa y solo bastaron con solo unos cuantos minutos para que Héctor Martínez en una veloz descolgada, cerrando por la punta derecha pusiera adelante a los “felinos negros” con el 1-0 ante el desconcierto de los “rapaces”.

La reacción de los Gavilanes llegó a solo unos segundos de concluir la primera parte cuando Max Aguilar (ex La Raza de Monterrey), colocará los cartones 1-1 luego de un fuerte remate por el centro que nada pudo hacer el arquero de los felinos.

Vinieron entonces los mejores momentos del encuentro, con ambos equipos lanzados al frente en busca de la victoria y generando peligros en ambas porterías, el 2-1 para los del Gokay llegó apenas rebasando el minuto 10 del segundo tiempo luego de que Flávio Rugéiro

ocasionara una entrada brusca a dos metros fuera del área y que lo mando a la “congeladora” por dos minutos, situación aprovechada por Luis “Didi” Lugo quien el cobro de la falta anidara el esférico al fondo de las redes.

Con el tiempo en contra y el nerviosismo de la zona defensiva de los Gavilanes, propició que el propio “Didí” Lugo se colara hasta el fondo de la línea de gol, para soltar un tremendo disparo que coló al balón por el único espacio disponible entre el poste del arco y la pierna del portero dando paso al 3-1 con el que los del Gokay se treparon en solitario a la cima de la tabla general para cerrar como los únicos líderes del torneo y declararse listos para la postemporada.

Luego de concluir su participación en el torneo regular, el equipo del Gokay deja su marca en la actual temporada en 9 partidos ganados, 1 perdido, 25 goles a favor, 10 en contra para un total de 25 puntos superando a las escuadras de IFM, Gavilanes y Chepes FC colocados en las segunda, tercera y cuarta posición dentro del 8° Torneo Veteranos 1ª. Fuerza de la TeqBeat Soccer League 2022.