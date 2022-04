Cierra fuerte NL en Macro Regional

Con el corazón por delante los atletas de Nuevo León de Lucha Grecorromana y Boliche pusieron cerrojo dorado a la etapa Macro Regional desarrollada en Jalisco.

Los gladiadores neoloneses volvieron a dar muestra del trabajo y empeño que les caracterizan al conseguir 26 boletos a los Nacionales CONADE 2022. En la categoría Escolar se lograron nueve boletos con la participación de 10 atletas; en categoría Cadete se impusieron para conseguir ocho de ocho posibles; y en Juvenil fueron nueve boletos de 10 participantes.

Con estos números, las Luchas Asociadas de Nuevo León lograron un total de 67 atletas clasificados a la Etapa Nacional; 18 en estilo Libre, 23 en Femenil y 26 en Grecorromana; cabe mencionar que el más cercano competidor, Jalisco, clasificó a 66 atletas.

Por su parte, los bolichistas neoloneses dieron el salto de calidad y mostraron una vez más la conjunción y la experiencia para meter equipo completo a la Etapa Nacional, un total de 16 atletas consiguieron su boleto. Este domingo finalmente clasificaron las cuartetas de las categorías sub 16 y sub 21 varonil, además de la sub 16 femenil, todos ellos comandados por las entrenadoras Ana Laura Dávila y Leticia Pérez; recordando que la sub 21 femenil se clasificó directo.

Por debajo de Nuevo León, Jalisco clasificó a seis atletas en la rama varonil; tres en la categoría sub 21 y tres más en sub 16; en femenil logró cuatro boletos en sub 16 y cuatro más en sub 21, que al igual que las neolonesas, se clasificaron directo; para un total de 14 atletas clasificados. En tercer lugar culminó Coahuila.

La cosecha total para Nuevo León fue de 131 boletos a los Nacionales CONADE 2022, conseguidos en la Etapa Macro Regional celebrada en Jalisco del 1al 3 de abril, entre los deportes de Judo, Luchas Asociadas y Boliche.

Clasificados Lucha Grecorromana:

Categoría Escolar

38 kg. Juan Alejandro Alanís Álvarez 41 kg. Juan Sebastián Zúñiga Rodríguez 44 kg. Daniel Alexander Martínez Salinas 48 kg. Kevin Omar Treviño Guerrero 52 kg. Mateo López Niño 57 kg. Miguel Ángel Aguilar Santamaría 62 kg. Everardo Rafael García Quiñones 68 kg. Erik Tadeo Salazar Gómez 85 kg. Andy Michel Contreras Navarro Cadete 45 kg Oliver Edhu Contreras Chávez 48 kg Cristian Joel Rodriguez García 51 kg Juan Francisco González Castañeda 55 kg Dereck Rodrigo Vázquez Tovar 60 kg Gael Alessandro Valdez Núñez 65 kg Nelson Giovanni Chantaca González 71 kg Jerson Josue Chantaca González 80 kg Eduardo Said Contreras Hernández Juvenil Marco Antonio García Álvarez 55 kg Diego Rodríguez Vielma 63 kg Brandon Misael Álvarez Mata 67 kg Jordán Ulises Cantú Iglesias 72 kg Juan Manuel Castellanos Cruz 77 kg Raúl Patricio Unzueta Torres 82 kg Carlos de Jesús Salazar Gómez 87 kg Enrique Montemayor Pérez 97 kg Beder ángel Cantú Martínez 130 kg

Clasificados Boliche:

Sub 16

Femenil

Viviana Ramos Zuñiga

Ashley González Garza

Samantha Veloz Barrientos

Nahomi Rodríguez Félix

Varonil

Ángel Meléndez Garza

Iker Arredondo Portillo

Álvaro Ruiz Arreola

Tomás Rodríguez Félix

Sub 21

Femenil (avanzó directo a NC2022)

Andrea Pérez Pérez

Isabel Sada Morales

Karla Sandoval González

Maryan Chapa Ramírez

Varonil

Manuel Órdaz González

Ismael Cepeda Páez

Alberto Rojas Carranza

Leonardo Garduño Olivares