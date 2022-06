Ciclistas aumentan cosecha en NC 2022

Tijuana, Baja California.- La selección Nuevo León de ciclismo se adjudicó 14 medallas durante su quinto día de actividades en el Velódromo de Tijuana para llegar a un acumulado de 56 preseas (19 de oro, 18 de plata y 19 de bronce) en los Nacionales CONADE 2022.

En persecución individual, Silvana López Balderas y Renata Guerra Martínez hicieron el 1-3 en Femenil B, seguidas de Íker Cansino y Marcelo Fabián Garza García, quienes repitieron la hazaña en Varonil B.

En tanto, en vuelta detenida, Helena Rodríguez Peschald ganó medalla de oro en la categoría Femenil A, mientras que -en Varonil A-, Martín Govea y Mauro Crispín hicieron el 2-3 al quedarse con la plata y el bronce, respectivamente.

La dupla integrada por Eduardo Hernández Candanosa y Carlos Morua Barajas le dieron a Nuevo León su cuarto bronce de la tarde en la prueba Madison, dentro de la categoría Varonil C.

En Keirin cayeron otras cinco preseas: María Fernanda Ruiz Guerra (oro) y Frida López Urbina (plata) en Femenil C; Sofía Guadalupe Martínez Hernández (oro) y Andrea Cantú Arrambide (plata) en Sub 23 Femenil y Jesús Castillo Ramos (bronce) en Sub 23 Varonil.

Finalmente, la ciclista nuevoleonesa Valeria Ruiz Guerra subió al podio en segundo lugar, dentro de la prueba de 500 Metros, categoría Femenil B. Este lunes, continuarían las acciones en la prueba Contrarreloj.