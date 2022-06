Ciclismo arranca con todo en Nacionales

A tambor batiente inició su participación en los Nacionales CONADE 2022 (y la defensa de los Campeonatos 2019 y 2021) la delegación Nuevo León de ciclismo, donde apenas en el primer día de actividades se despacharon con 11 preseas: dos de oro, seis de plata y tres de bronce.

Las preseas de primer lugar fueron obra de Tomas Aguirre Garza, en la prueba de persecución individual, categoría Sub 23 varonil, mientras que en Femenil C, Jacqueline Tamez Escamilla hizo lo propio al sellar la victoria en la pista del velódromo de Tijuana.

En cuanto a las medallas de plata estas se consiguieron de la siguiente manera: María Fernanda Villanueva Cerda, en Femenil C; Nicole Córdova Guerra, en femenil Sub 23; en velocidad por Equipos, varonil C y femenil C; Tomás Aguirre Garza, en varonil Sub 23 y Sofía Tamez Escamilla, en femenil Sub 23.

Mientras que los metales de bronce fueron por cortesía, una vez más de Sofía Tamez Escamilla, en la categoría femenil Sub 23 y en velocidad por Equipos, también en femenil Sub 23 para poner la ‘cereza en el pastel’ en su debut.

NADADORES REGIOS SE AGENCIAN CIERRAN EL DÍA CON TRES PLATAS Y UN BRONCE

En lo referente a la disciplina de natación, los ondines nuevoleoneses no se quedaron atrás y en el Centro Acuático del CAR de Baja California cosecharon tres medallas de plata y un bronce más para su causa.

Dentro de la categoría 15-16 años, 100 metros libre femenil, María Fernanda Méndez Guerra subió al podio en segundo lugar para contabilizar su cuarta presea dentro de la competencia (tres oros y una plata).

Su compañero nadador, Santiago Vaquerizo, también se agenció la presea argenta en la categoría 15-16 años, 100 metros libre varonil, con lo que llegó a cuatro metales a su cuenta (dos oros y dos platas).

Fernanda Elizondo Cabrera se adjudicó un nuevo bronce para llegar a tres preseas en la justa (un oro y dos bronces), ahora en la prueba de 100 metros libre femenil, categoría 13-14 años.

Finalmente, Rodrigo Vivar Fernández se encargó de inaugurar su palmarés con otra medalla de plata, en la prueba de 100 metros dorso varonil, categoría 15-16 años, con lo que la delegación Nuevo León de natación suma ya 16 preseas (ocho oros, cinco platas y tres bronces).

Con información del INDE