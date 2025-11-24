“Chupete” Suazo deja abierta la posibilidad de dirigir a Rayados a futuro 

Monterrey, Nuevo León. Humberto Suazo está en la Sultana del Norte, donde será homenajeado por Rayados en la previa de la serie de Cuartos de Final ante América.

El ex delantero albiazul fue cuestionasobsibre si existe alguna posibilidad de dirigir al club regio en un futuro, dejando abierta dicha opción.

“Esto es paso a paso. Siempre he sido competitivo, no le tengo miedo al fracaso, al contrario, es una motivación, el tiempo lo dirá, hoy vengo a disfrutar y pasarlo bien”, comentó.

Cabe destacar, que el andino recién dijo adiós a las canchas a sus 41 años de edad y de inmediato encontró cabida en la dirección técnica del San Luis chileno.

Asimismo, se dijo estar feliz por el reconocimiento de la institución, con la que levantó 2 Ligas y 3 Concacaf Champions Cup, registrando 121 goles en su estancia (2007-2014).

“Para mí es muy importante en esta etapa que está el club apoyar y estar en este reconocimiento que es importante para mi y mi familia. Que mejor que estar, vernos lindo juego y apoyar al equipo”, añadió.