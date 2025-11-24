Choque de trenes ofensivos en liguilla

*Rayados vs Tigres sacará chispas.

Quedaron definidos los duelos de la liguilla del futbol mexicano, en donde los Rayados del Monterrey enfrentarán al América, en un duelo de ofensivas poderosas del actual Torneo Apertura 2025.

Los dos equipos sumaron 33 goles a lo largo de los 17 partidos, prácticamente 2 goles por encuentro, una cifra complicada en el futbol actual.

Por los regios, Sergio Canales y Germán Berterame marcaron 9 dianas cada uno, mientras que Lucas Ocampos metió 5.

Por los azulcremas, Brian Rodríguez logró 7 goles, seguido de Alejandro Zendejas con 5 y Rodrigo Aguirre con 4.