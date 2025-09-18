Chivas y Tigres reparten puntos en empate sin goles

Monterrey, Nuevo León. Las Chivas y Tigres entretienen en un vibrante empate 0-0, esto por el juego pendiente de la fecha 1 del Apertura 2025.

Tras un retraso de más de dos horas por lluvia, el duelo comenzó cerca de las 21:00 horas, yéndose la lluvia y consigo las emociones, al menos en el primer lapso, donde los regios fueron mejores en lo poco generado al ataque.

Lo único relativamente peligroso fue un gran pase filtrado de Fernando Gorriarán para Sebastián Córdova, quien tardó en sacar el disparo ante la marca férrea de Diego Campillo al 35′.

Para el complemento, regresó la emoción al cotejo cuando ambos planteles comenzaron a crear su juego, primero con un trallazo de Ángel Correa que atajó bien Raúl Rangel bajo los tres postes al 52′.

Por su parte, los pupilos de Gabriel Milito fueron incesantes tras la entrada de Armando González a la ofensiva, quien de inmediato causó efecto con un mano a mano frente al “Patón” que no aprovechó el joven delantero mexicano al 55′, desviando el cancerbero hacia córner.

En segunda jugada los tapatíos se quedaron cerca pero el travesaño le negó el cometido al apodado “Hormiga”, quien no podía creer que dicha esférica no hay enterado. González entró fino y al 60′ volvió a provocar peligro ahora bajo la vía penal tras una mano de Javier Aquino; sin embargo, Efraín Álvarez no pudo intercanbiar por gol la infracción ante la imponente atajada de Guzmán bajo el marco.

La reacción regia fue casi rápida y letal, nuevamente en los pies de su hombre gol, Correa, que por segunda ocasión avisó al “Tala” con un disparo lejano que terminó desviando a tiro de esquina al 66′.

A partir de ahí, el encuentro se puso en un ida y vuelta continuo, aunque lo que más rondaron fueron las imprecisiones a la hora del toque final, siendo la “Hormiga” quien en sus botines tuvo el tanto del gane sobre la hora pero Jesús Angulo evitó con una barrida salvadora la caída en el marcador.

Ya con el tiempo cumplido tuvieron que repartir puntos, el cual dejó mejor parado en la clasificación a los universitarios en el quinto pusto con 15 unidades, pese a sumar su seguno juego al hilo sin ganar y sin goles; mientras el “chiverío” con 8 en el onceavo lugar.