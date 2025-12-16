“Chino” Huerta se encuentra en tierras regias y genera incertidumbre

Monterrey, Nuevo León. Se da por inaugurado el mercado de pases invernal en el fútbol mexicano y en la Sultana del Norte comenzó a resonar un nombre.

Se trata de César Huerta, quien de manera sorpresiva fue captado en el aeropuerto internacional Mariano Escobedo, durante el mediodía de este lunes.

El extremo izquierdo mexicano no quiso atender a declaraciones, por lo que aumentó más la expectativa de su extraña visita, la cual según fuente se debió a temas comerciales.

Cabe destacar, que el apodado “Chino” fue muy vinculado con Rayados para el Clausura 2025, habiendo sido pedido por Martín Demichelis en su momento, incluso se habló de una cifra de 9 millones de dólares por sus servicios.

No obstante, el sueño de Huerta era emigrar hacia el viejo continente y lo cumplió tras una exitosa campaña individual con Pumas, firmando por el Anderlecht de Bélgica por 7 millones de dólares.

Cabe destacar, que el seleccionado mexicano acordó hasta el 2029 con los belgas con quienes hasta disputado 33 partidos y marcado en 5 oportunidades con tres asistencias.