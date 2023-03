Chessman ofrece disculpas a Adrián Marcelo

El luchador mexicano, Chessman, tuvo que ofrecer disculpas públicas al conductor y youtuber regio, Adrián Marcelo, luego del altercado en el que lo cacheteó, durante una entrevista en el Festival ‘The World is a Vampire’, que la AAA organizó, el pasado 04 de marzo.

Fue el propio deportista quien aseguró que no se arrepiente de lo que hizo, sino que lo obligaron a que emitiera ese mensaje de disculpas.

“No fue muy grato. Estoy aquí por mi empresa, la AAA me obligó a venir. Si por mí fuera, no estaría aquí para pedir un disculpa a… ¿cómo dicen que se llama? Si él fuera luchador, yo no estaría aquí”, dijo a medios de comunicación.

El altercado ocurrió cuando Adrián Marcelo cuestionó a Chessman, en modo sarcástico, acerca del motivo por el que no había sido tomado en cuenta, para estar en la cartelera luchística en dicho festival, pregunta que molestó a Chessman.

El luchador fue suspendido por dos semanas por la AAA, de toda actividad de dicha empresa, tras el altercado en el que se vio envuelto.