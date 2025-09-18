‘Checo’ Pérez: “Quiero regresar a una F1 que disfrute, los últimos años fueron difíciles”

Miami (EE.UU.), 18 sep (EFE).- El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez afirmó que su objetivo la próxima temporada en su regreso a la Fórmula 1 será disfrutar manejando a los mandos del Cadillac, tras asegurar que sus últimos años en la competición fueron complicados.

“Quiero regresar a disfrutarlo porque los últimos años fueron difíciles. Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma ilusión que yo”, dijo anoche Pérez durante una rueda de prensa previa al encuentro de Los Angeles Dodgers, en el que realizó el saque de honor.

El subcampeón del Mundial de F1 en 2023 con Red Bull volverá a competir el próximo año en la Fórmula 1 tras un año de descanso. Él mismo confesó que lo veía como su “último stint” en la competición, una vez ha cumplido 35 años.

Pérez es junto al finlandés Valtteri Bottas uno de los dos pilotos titulares de Cadillac, la nueva escudería que debutará en 2026 en el ‘Gran Circo’.

Sobre este parón, que llegó tras un último año complicado en el que el mexicano estuvo por lejos del rendimiento de su compañero de equipo Max Verstappen, el nuevo fichaje de Cadillac indicó que le ha servido para entender mejor la Fórmula 1 y conocerse a sí mismo.

“Me ha dado mucho este parón este año fuera de las pistas. Entendí mucho del deporte, entendí mucho de mi. Cuando estás ahí metido estás enfocado a tantas cosas que ni te enteras”, reveló.

Y destacó que el ingreso de Cadillac en la Fórmula 1 no es uno más, al considerar que “en los últimos años nunca se había visto un equipo que llegara tan solido”, lo que anticipó que les permitirá estar en los puntos “tempranamente en la temporada”.

