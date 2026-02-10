‘Checo’ Pérez presentó el casco que usará con Cadillac

*El piloto mexicano regresa a la Fórmula Uno.

Sergio “Checo” Pérez dio a conocer de manera oficial el casco que utilizará durante la temporada 2026 de Fórmula 1, la primera como piloto del equipo Cadillac F1.

La presentación se realizó este lunes 9 de febrero mediante las redes sociales tanto de la escudería como del propio corredor mexicano, donde se compartieron fotografías y videos que permiten apreciar el diseño desde todos los ángulos.

El nuevo casco conserva el inconfundible amarillo lima que ha acompañado a Pérez a lo largo de su carrera, aunque ahora se muestra con un matiz más verde y de apariencia neón. El cambio más evidente está en la paleta de colores: el azul característico de su etapa con Red Bull desaparece por completo y es reemplazado por un negro intenso, combinado con acabados mate, brillantes y detalles en fibra de carbono.

En cuanto al diseño, las formas curvas del pasado quedan atrás para dar paso a líneas rectas, diagonales y angulosas, que transmiten una imagen más agresiva y contemporánea, alineada con la identidad visual de Cadillac y General Motors. El visor también presenta una modificación notable, ya que deja atrás el tono azul para adoptar un reflejo iridiscente que refuerza la sensación de exclusividad del conjunto.

Raíces mexicanas y protagonismo de los patrocinadores

Pese a la renovación estética, el casco mantiene símbolos clave de la identidad de Checo. En la parte superior se conserva la bandera de México, mientras que el emblema de Cadillac se integra en el visor y el nombre de la marca rodea la zona superior del casco.

En la parte posterior se aprecia el logotipo de General Motors junto a la leyenda “Luuna”. Asimismo, continúan presentes los patrocinadores personales del piloto, entre ellos Claro, Mercado Libre, Tommy Hilfiger, KitKat, TWG Motorsports y Jim Beam.

El resultado final es una combinación de elementos tradicionales y modernos que refleja el inicio de una nueva etapa en la carrera del tapatío.

Vuelta a la F1 tras un año de pausa

Pérez regresa a la Fórmula 1 después de tomarse un año sabático en 2025, luego de acordar con Red Bull Racing la terminación de su contrato al concluir la temporada 2024. Su última participación con el equipo austriaco fue en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde abandonó en la primera vuelta tras un incidente con Valtteri Bottas, quien curiosamente será ahora su compañero en Cadillac.

La llegada de ambos pilotos a la nueva escudería fue confirmada el 25 de agosto de 2025 mediante acuerdos plurianuales.

El contraste con el casco utilizado en 2024 es total. Aquel diseño mezclaba el amarillo-anaranjado distintivo de Pérez con el azul corporativo de Red Bull y detalles en rojo. En esta nueva versión, el negro domina por completo, simbolizando el arranque de una etapa distinta y ambiciosa en su trayectoria dentro de la Fórmula 1.