‘Checo’ Pérez decepciona a analistas de la Fórmula Uno

El piloto mexicano, Sergio Pérez, ha sido criticado por los resultados que ha tenido en la presente temporada de la Fórmula Uno. Y es que en las últimas carreras, ‘Checo’ no ha tenido los resultados esperados, especialmente en Mónaco y España.

El tapatío no pudo sumar puntos en el circuito callejero de Mónaco, toda vez que en la clasificación tuvo un accidente, que lo obligó a arrancar en la última posición, en la carrera del domingo. Al tratarse de una pista en la que es sumamente complicado ejecutar rebases, Sergio Pérez no pudo escalar posiciones y no estuvo dentro de los diez primeros.

Para el Gran Premio de España, el piloto azteca volvió a tener dificultades en la clasificación al quedar embancado, cayendo hasta la posición 11 de la parrilla de salida. ‘Checo’ tuvo una buena actuación y culminó en el cuarto sitio, pero ese resultado no ha sido suficiente para los especialistas en el deporte motor.

Marc Priestley, ex mecánico de McLaren y ex analista de la BBC, fue crítico al señalar que hace apenas dos carreras, Pérez peleaba por el campeonato de pilotos con su compañero de equipo Max Verstappen, pero hoy está a 53 puntos del líder, pese a que se mantiene en la segunda posición.

“Se habló de la pelea por el campeonato de la temporada, hace apenas dos carreras, y ahora está muy lejos. No sé si ha sido pérdida de confianza”.

“Ahora se cuestiona incluso si podrá llegar al final de temporada. Así que creo que hay un impacto psicológico con lo que está pasando con él y su equipo”, dijo en entrevista para un famoso podcast.

Sergio Pérez se ubica en el segundo sitio con 117 puntos, solo por debajo del neerlandés Max Verstappen, que suma 170. En tercer sitio se encuentra el piloto español Fernando Alonso, con 99 unidades.