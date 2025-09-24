Checo Pérez comienza a familiarizarse con su auto Cadillac

*El mexicano ya probó el simulador.

El piloto mexicano, Sergio Pérez, ya comenzó a familiarizarse con su nueva escudería y con el que será su automóvil para correr la próxima temporada de la Fórmula Uno.

El tapatío estuvo en las instalaciones de la escudería en Carolina del Norte, donde comenzó su nueva etapa como piloto de la máxima categoría de automovilismo, y conoció la nueva estructura de lo que será Cadillac.

Esta será el sexto equipo en el que compita ‘Checo’ Pérez, luego de haber estado en Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

El nuevo reto con Cadillac y General Motors representa un gran proyecto para el mexicano, iniciando completamente desde cero, con el que buscan posicionarse con fuerza desde su primera temporada.