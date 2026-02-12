Checo Pérez arranca la era Cadillac con jornada sólida en Baréin

*Buen arranque de la nueva escudería.

Sergio “Checo” Pérez concluyó en el puesto 14 durante la primera jornada de pruebas de pretemporada 2026 de la Fórmula 1, celebrada en el Circuito Internacional de Baréin, en lo que significó el estreno oficial de Cadillac dentro del campeonato mundial.

El piloto tapatío completó 58 giros en la sesión vespertina y firmó su mejor registro con un tiempo de 1:38.828, quedando a poco más de cuatro segundos del más rápido del día. Aunque la clasificación no reflejó posiciones destacadas, el equipo estadounidense sacó conclusiones alentadoras tras una jornada sin contratiempos técnicos ni fallas mecánicas.

La escudería centró su plan de trabajo en verificar sistemas, comparar datos aerodinámicos y probar diferentes configuraciones de neumáticos Pirelli. El monoplaza, equipado con unidad de potencia Ferrari, se comportó conforme a las proyecciones iniciales del equipo.

Por la mañana, Valtteri Bottas tomó el volante y finalizó en la posición 16. Sumando el trabajo de ambos pilotos, Cadillac alcanzó aproximadamente 107 vueltas completadas, una cifra positiva para una estructura que debuta bajo el nuevo reglamento técnico de 2026.

La temporada entrante trae consigo modificaciones importantes, entre ellas un mayor protagonismo del componente eléctrico en la unidad de potencia y cambios aerodinámicos que influyen directamente en la conducción. Bottas explicó que la variación en la entrega de energía obligó a ajustar referencias de frenado, lo que derivó en algunos errores, especialmente en la Curva 10.

Pérez, por su parte, trabajó con una metodología enfocada en analizar el equilibrio del auto y ofrecer comentarios técnicos detallados, con el objetivo de acelerar el proceso de evolución del proyecto en esta nueva etapa para Cadillac.