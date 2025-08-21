Chávez Jr. promueve juicio de amparo por privación de la libertad

*Está en prisión preventiva de Sonora.

La defensa legal de Julio César Chávez Jr., promovió un amparo por presunta privación ilegal de la libertad, al considerar que lo mantuvieron incomunicado, luego de su extradición de Estados Unidos a México, donde es acusado de delincuencia organizada.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, con sede en Hermosillo, Enrique Hernández, dictó prisión preventiva justificada contra Chávez Jr., quien fue deportado recientemente a México y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de máxima seguridad, ubicado en Hermosillo.

La defensa del pugilista solicitó la duplicidad del término legal, por lo que será hasta el próximo sábado cuando se determine su situación jurídica.