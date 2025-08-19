Chávez Jr. extraditado y enviado a una cárcel de máxima seguridad

*Fue recluido en una Cefereso en Hermosillo

Julio César Chávez Jr. fue extraditado de Estados Unidos hacia México, y enviado a una cárcel de máxima seguridad en nuestro país.

Y es que el hijo de la leyenda fue detenido por el ICE en Estados Unidos, y el gobierno de México lo pidió en repatriación, por supuestamente tener una orden de aprehensión vigente desde 2023, aunque estando en territorio mexicano nunca se le había requerido por la justicia.

El exboxeador fue trasladado a un penal de máxima seguridad, en Hermosillo, Sonora.

Chávez Carrazco enfrenta una orden de aprehensión vigente desde 2023, por presunta delincuencia organizada y tráfico de arm@s, además de presuntos vínculos con cárteles mexicanos.