Charros de México liga victorias en la Serie del Caribe

*Tomateros ganó su primer partido.

Los Charros de Jalisco, monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes de México Rojo, dieron un paso importante rumbo a las semifinales de la Serie del Caribe tras vencer por blanqueada de 3-0 a los Cangrejeros de Santurce, en el torneo que se celebra en Zapopan.

El gran protagonista del duelo fue el pitcher abridor Luis Miranda, quien firmó una actuación dominante al trabajar seis episodios sin permitir carrera, tolerar solo dos hits y ponchar a cinco rivales para llevarse el triunfo.

La ventaja fue resguardada sin sobresaltos por el relevo mexicano, con efectivas apariciones de Gerardo Reyes y Matt Foster, antes de que Trevor Clifton se encargara de cerrar el juego y asegurar el salvamento.

En el ataque, Michael Wielansky fue la pieza clave al irse de 4-3, incluyendo un doble y dos carreras impulsadas. En la primera entrada conectó un sencillo que, tras un error de la defensiva, permitió la carrera de la quiniela. Más adelante produjo la segunda anotación con un batazo de dos bases y remolcó la tercera con otro hit oportuno.

La derrota dejó a los Cangrejeros con récord de 1-2, obligándolos a jugarse su clasificación a semifinales en la última jornada, cuando se midan ante Panamá.

En otro resultado del día, los Tomateros que son México Verde, consiguieron su primer triunfo del certamen al superar 2-1 a los Federales de Chiriquí. El cubano Odrisamer Despaigne lanzó seis entradas permitiendo solo una carrera, mientras que Rodolfo Amador impulsó las dos anotaciones con un sencillo en el primer episodio.

México Rojo cerrará la fase regular este miércoles frente a México Verde, en un duelo que reedita la reciente final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán.

Tras completarse la tercera jornada, los Leones del Escogido marchan como líderes con marca de 2-0, seguidos por Charros de Jalisco (2-1), Tomateros de Culiacán (1-1), Cangrejeros de Santurce (1-2) y Federales de Chiriquí (0-2).