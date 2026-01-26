Charros de Jalisco es bicampeón de la Liga del Pacífico

*Derrotaron a Tomateros en solo 4 juegos.

Charros de Jalisco volvió a reinar en la Liga Mexicana del Pacífico al derrotar 8-6 a los Tomateros de Culiacán y cerrar la Serie Final de la Temporada 2025-26 con una contundente barrida de 4-0.

El duelo entre dos de las franquicias con mayor tradición del circuito terminó resolviéndose de manera sorpresivamente rápida. La rivalidad histórica no se reflejó en el marcador global, ya que la escuadra guinda sufrió una final inédita al no poder ganar un solo encuentro por primera vez en su historia.

El punto de quiebre del cuarto juego llegó temprano. En la segunda entrada, Charros armó un rally de cinco anotaciones gracias a batazos consecutivos de Alejandro Osuna y Michael Wielansky, lo que cambió de inmediato el panorama tanto del partido como de la serie.

El equipo jalisciense hizo pesar su condición de local en el Estadio Panamericano, escenario que además será la sede de la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero.

Tomateros no bajó los brazos y respondió con un doble productor de Allen Córdoba en el tercer inning. Más adelante, un cuadrangular del cubano Orlando Martínez les dio momentáneamente la ventaja 6-5, generando el momento de mayor dramatismo para la afición local.

Sin embargo, Charros reaccionó en la sexta entrada. Una base por golpe a Julián Ornelas igualó la pizarra y un rodado productor de Mateo Gil permitió que Alejandro Osuna llegara al plato con la carrera que marcaría la diferencia definitiva.

El cerrador Trevor Clifton fue el encargado de poner el candado al encuentro, retirando la novena entrada en orden para asegurar el triunfo y el campeonato.

Con este logro, Charros de Jalisco consiguió el primer bicampeonato de su historia en la LMP y llegó a cuatro títulos en apenas 12 años, alcanzando en campeonatos a Cañeros de Los Mochis y Águilas de Mexicali.

A nivel individual, el manager Benjamín Gil también dejó huella al sumar su segundo bicampeonato en la década, luego de haberlo logrado previamente con Tomateros de Culiacán en las temporadas 2020-21 y 2021-22.