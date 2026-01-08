Charlyn Corral repite como la Reina del Gol Mundial

​Por Regio Deporte

​PACHUCA, Hgo. – El fútbol mundial tiene dueña y es mexicana. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reconoció oficialmente a Charlyn Corral como la Mejor Goleadora del Mundo en 2025, un título que consigue por segundo año consecutivo.

​La delantera de las Tuzas del Pachuca firmó un año de ensueño, registrando la impresionante cifra de 57 anotaciones en el año natural (50 con su club y 7 con la Selección Mexicana). Con esto, superó su propia marca de 2024, cuando se llevó el galardón con 44 tantos.

​Como los buenos vinos

A sus 34 años, Charlyn vive el mejor momento de su carrera. Sus goles no solo sirvieron para romper récords individuales, sino que fueron la piedra angular para que el Pachuca levantara su primer e histórico título de la Liga MX Femenil en el Clausura 2025.

​Este reconocimiento de la IFFHS confirma lo que la afición mexicana ya sabía: Charlyn Corral no solo es una leyenda de la liga local, es la delantera más letal del planeta.