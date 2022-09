“Chaka” sobre su ausencia en el ‘Tri’: Me gustaría estar ahí

Monterrey, Nuevo León. El Mundial de Qatar está muy cerca de arrancar y para Luis Rodríguez, aunque luzca muy lejana la posibilidad de ir, tiene un fuerte deseo de poder regresar a vestir la casaca de la Selección Mexicana en futuras convocatorias.

El lateral de Tigres confesó que comprendió su ausencia en los últimos listados de Gerardo Martino, pues entre baja de juego y lesiones, le impidieron representar al ‘Tri’, sumando prácticamente ocho meses sin ello.

“Me encanta ver el partido de la selección, es el país a quien representas y me encanta ver la manera en que se prepara. Me encantaría estar ahí pero entiendo el proceso, es trabajar por estar ahí, me ilusiona mucho por lo que pueda venir en el futuro, tranquilo y disfrutando el proceso de mis compañeros porque me alegra cuando a ellos les va bien”, mencionó.

Cerca de dos mil trescientos minutos fueron los que el apodado ‘Chaka’ disputó como seleccionado nacional en la era del ‘Tata’, siendo el del pasado 31 de enero en el empate sin goles contra Costa Rica,su última convocatoria.

A partir de ahí no volvió a entrar en una lista tras haber sido uno de los “favoritos” de Martino durante su gestión, decisión que generó bastante controversia en sus últimos llamados por el nivel del futbolista y que incluso le llevó a recibir amenazas de muerte durante el 2021.