Cesc Fàbregas y David Silva, nominados al Salón de la Fama de la Premier League

Los españoles Cesc Fàbregas y David Silva han sido nominados para formar parte del Salón de la Fama de la Premier League, el máximo reconocimiento individual que otorga la competición inglesa a los futbolistas y entrenadores que han marcado su historia desde 1992.

Fàbregas, segundo mejor asistente histórico de la competición con 111 asistencias -solo superado por Ryan Giggs-, que anunció su retirada en 2021, disputó con el Arsenal 212 partidos de liga entre 2003 y 2011, firmando 35 goles y conquistando una Premier League en 2004.

Tras tres años en el Barcelona, regresó a Londres en 2014 para unirse al Chelsea, donde jugó hasta 2019, acumulando 138 encuentros de liga y 15 goles, y alzándose con la Premier League en dos ocasiones (2015 y 2017).

David Silva también fue nominado gracias a su paso por el Manchester City, club al que llegó en 2010 procedente del Valencia y donde permaneció hasta 2020, disputando 309 partidos en la liga inglesa, anotando 60 goles y repartiendo 93 asistencias.

Durante su estancia en Mánchester, Silva conquistó cuatro títulos de liga (2012, 2014, 2018 y 2019) y se despidió del Etihad Stadium en 2020 como una leyenda y con una estatua en su honor.

La elección de los nuevos miembros se decide mediante voto de los aficionados, que está abierto hasta el lunes 15 de septiembre y los dos seleccionados de 2025 se darán a conocer el próximo 4 de noviembre en un evento en Londres.

— Lista completa de los nominados:

Sol Campbell (ING), Michael Carrick (ING), Jermain Defoe (ING), Patrice Evra (FRA), Les Ferdinand (ING), Robbie Fowler (ING), Eden Hazard (BEL), Gary Neville (ING), Michael Owen (ING), Teddy Sheringham (ING), David Silva (ESP), Yaya Touré (CIV), Edwin van der Sar (NED), Nemanja Vidić (SRB), Cesc Fàbregas (ESP).

(c) Agencia EFE