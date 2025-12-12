César Arturo Ramos pitará la final en Toluca

*El arbitro mundialista mexicano.

El árbitro César Arturo Ramos será el encargado de pitar la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025, en Toluca.

El silbante es de lo mejor que tiene la Liga MX, con experiencia en mundiales, mundiales de clubes y múltiples finales en México.

El duelo de ida terminó con ventaja para los Tigres 1 gol por 0, por lo que en la vuelta un empate les basta para llevarse lo que sería el noveno título en la historia del club.