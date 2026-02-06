César Araújo usará número de Carioca en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya tienen a César Araújo entrenando en sus filas.

El uruguayo hizo sus trabajos al parejo en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) en punto de las 09:00 horas, luego de haber tramitado con éxito su visa de trabajo.

Cabe destacar, que el centrocampista charrúa acudió el día miércoles a la Embajada Mexicana con sede en Guatemala para realizar su papelería correspondiente.

El mediocampista se le pudo ver entrenando con el dorsal ‘5’ que usó muchos años Rafael Carioca, siendo oficialmente el sucesor del histórico brasileño en el equipo.

Asimismo, se espera que el sudamericano entre en la convocatoria de Guido Pizarro para el duelo ante Santos del próximo viernes, donde podría ver sus primeros minutos con la casaca regia.

Araújo se convirtió en el segundo fichaje del semestre para los universitarios junto a Francisco Reyes, todavía a la espera de Rodrigo Aguirre antes del cierre del mercado de fichajes el siguiente 09 de febrero.