César Araujo llega a Tigres lleno de ilusión

César Araújo llega a Tigres lleno de ilusión

*Refuerza a Tigres procedente de la MLS.

Luego de un día de retraso, César Araújo finalmente aterrizó en Monterrey para comenzar una nueva aventura profesional con Tigres, club al que considera un sueño hecho realidad.

El mediocampista uruguayo llegó la noche de este lunes a la Sultana del Norte, donde expresó su entusiasmo por integrarse al conjunto felino y por tener la oportunidad de volver a jugar en el Estadio Universitario, escenario que lo marcó en visitas anteriores.

Araújo, hermano del lateral Maxi Araújo —quien militó en Puebla y Toluca—, tuvo su paso más reciente por el Orlando City de la MLS, equipo en el que se desempeñó durante los últimos años antes de dar el salto al futbol mexicano.

“Estoy muy contento de estar acá, con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar y seguir creciendo. De verdad estoy muy feliz”, comentó el jugador a su llegada. Además, destacó la grandeza de su nuevo club y la impresión que le dejó la afición universitaria: “Es un equipo enorme. Me tocó jugar dos veces en el Volcán y quedé impactado por la gente y el estadio; fueron noches inolvidables”.

El uruguayo llega para cubrir una necesidad puntual en el esquema de Guido Pizarro: un mediocentro de corte defensivo, fuerte en la recuperación y capaz de aportar equilibrio a un mediocampo que ha sido comandado por Rómulo Zwarg y Fernando Gorriarán.

Ante el reto que representa integrarse a un equipo en plena reestructuración, Araújo aseguró estar preparado para asumir la responsabilidad, especialmente frente a la exigente afición auriazul. “Trabajo con mucho sacrificio, siempre con ganas de mejorar. Vengo a aportar, a sumar mi granito de arena y ayudar a que el equipo gane”, señaló.

Este martes, el nuevo refuerzo felino se someterá a las pruebas médicas y físicas correspondientes, para posteriormente integrarse de lleno al trabajo del plantel, mientras Tigres afronta su debut en la Champions Cup 2026 frente al Forge FC.