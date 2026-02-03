César Araújo, impactado con ambiente de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya tienen en sus filas a su segundo refuerzo, se trata de César Araújo.

El uruguayo arribó pasadas las 23:00 horas a la Sultana del Norte y dijo estar contento con su fichaje con los regios, quedando impactado con el ambiente felino cuando vino de visita al “Volcán” con el Orlando City.

“Vengo a un equipo muy grande, vine dos veces a jugar al Volcán y quedé impactado con la gente y el estadio, tuve noches soñadas cada que venía a jugar acá. Me siento feliz de llegar acá. Con mucha ilusión y ganado de trabajar, de seguir creciendo. La verdad estoy muy feliz”, comentó.

Asimismo, dejó en claro lo que vendrá a aportar al esquema de Guido Pizarro, quien por la mañana remarcó estar satisfecho con un elemento que puede ser plurifuncional.

“Trabajo con mucho sacrificio. Con ganas de mejorar siempre y tratar de mejorar los resultados, vengo a sumar y aportar mi granito de arena para ganar”, añadió.

El charrúa arribó como agente libre firmando por cuatro años, será al mediodía del martes que haga sus examenes de rigor y encarar el semestre ya como futbolista auriazul.