Cerrojo final del Atletismo de NC2022

Tras ocho días de competencias, este jueves cerró el Atletismo de los Nacionales CONADE con números positivos para Nuevo León, alcanzando 12 medallas de oro en total.

La última jornada de actividad concluyó con una medalla de oro en el Salto de Longitud femenil categoría sub 20 por obra de Zennia González con un salto de 5.95m que cayó desde su segundo intento y al final le dio el triunfo.

“Estoy emocionada porque es la primera vez que gano una medalla de oro nacional en mi prueba individual entonces estoy muy sorprendida. Fue mi segundo salto con el que gané, estuve pendiente de que no me alcanzaran y afortunadamente me dio el oro. Realmente es mi mejor marca personal, pero me quedé a cinco centímetros de alcanzar los 60, en una semana voy a tener otra competencia en Querétaro y espero conseguirla.” Mencionó la representante del INDE Nuevo León.

El Lanzamiento de Martillo femenil sub 20 aportó una medalla de plata por conducto de Alexa Bautista, con un lanzamiento de 53.64m con lo cual amarró la segunda posición únicamente por debajo de la nayarita Paola Silvana, quien con un lanzamiento de 60.05m logró el oro y récord nacional.

Por otra parte, Emiliano Cordero logró la medalla de bronce en el Lanzamiento de Jabalina en su categoría sub 18; Cordero es nacido en 2006 y con 16 años aún le restan dos años más en su categoría.

La expectativa de medallas de oro para Nuevo León era de 10 preseas doradas, finalmente los atletas neoloneses alcanzaron la suma de 12 metales áureos y con esto superaron la actuación esperada; en cuanto a platas se consiguieron 13 metales y de bronce sumaron 10 medallas en total.