Carson Wentz, campeón en el Super Bowl LII, firma con los Minnesota Vikings

El veterano Carson Wentz, quarterback campeón en el Super Bowl LII con Philadpephia Eagles, firmó este domingo con los Minnesota Vikings para la temporada 2025 de la NFL.

La incorporación de Wentz a los Vikings se dio después del intercambio que más temprano acordó el equipo con los campeones, Eagles, a quienes cedió a Sam Howell, mariscal de 24 años, a cambio de una selección de quinta ronda del Draft de 2026 y una de séptima ronda del draft de 2027.

Carson Wentz tiene 32 años. Arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2016 por los Eagles, equipo en el que obtuvo su anillo de campeón y permaneció hasta el 2020.

Un año después jugó para los Indianapolis Colts. En 2022 estuvo con los Washington Commanders. Sin lograr estabilidad pasó a Los Angeles Rams en el 2023.

La temporada pasada estuvo con los Kansas City Chiefs como respaldo de Patrick Mahomes. Participó en tres partidos y fue titular en el último juego de la temporada regular, en el que completó 10 de 17 pases para 98 yardas.

A lo largo de su carrera ha sido una vez seleccionado Pro Bowl. Acumula 22.410 yardas, 153 anotaciones y 67 intercepciones. Su porcentaje de pases completos es de 62.7 por ciento.

En los Vikings, Wentz se une a una sala de mariscales de campo en la que destaca JJ McCarthy, un chico de 22 años reclutado en la primera ronda del Draft del año pasado, como el gran prospecto a futuro del equipo.

También aparecen Max Brosmer, novato que llegó al equipo en esta temporada baja como agente no reclutado, además de Brett Rypien.

Carson Wentz es un hombre con experiencia en el que Kevin O’Connell podrá confiar en cualquier problema que surja con McCarthy, proyectado para ser el principal luego de que perdió su temporada de novato por una rotura de menisco.

Los Minnesota Vikings debutarán en la semana 1 de la temporada regular de la NFL el próximo 8 de septiembre cuando visiten a los Chicago Bears en el tradicional ‘Monday Night Football’, que se realiza desde 1970.