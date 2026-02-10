Carrillo brilla en Milán y avanza a la Gran Final Olímpica

Por Regio Deporte

MILÁN, Italia – El sueño mexicano en el hielo continúa. Donovan Carrillo ha vuelto a hacer historia este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al clasificar a la final del patinaje artístico (Programa Libre) tras una ejecución sublime en su Programa Corto.

El patinador tapatío saltó a la pista del Mediolanum Forum bajo las notas de un remix de música regional mexicana, contagiando de energía a los jueces y al público. Con una rutina limpia que incluyó un Triple Axel y una combinación Triple Lutz-Triple Toe, Carrillo obtuvo un puntaje de 81.50, superando su marca personal de Beijing 2022.

“Esto es para mi gente” Al terminar su rutina, Donovan besó el hielo y gritó “¡Viva México!”. En zona mixta, declaró: “Sabíamos que podíamos mejorar lo de hace cuatro años. Hoy patiné con el corazón, no solo por mí, sino por todos los que creen en los deportes de invierno en México”.

Donovan volverá a la pista este jueves 12 de febrero para disputar el Programa Libre (la final por las medallas), donde buscará meterse al Top 10 mundial, algo inédito para un latinoamericano en esta disciplina.