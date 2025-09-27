Carlos Salcedo regresa a las canchas tras 261 días sin actividad

Monterrey, Nuevo León. Buenas noticias para Rayados quienes recuperaron a Carlos Salcedo.

El zaguero regresó a las canchas tras 261 días inactivo por lesión, disputando 28 minutos en la Sub-21 albiazul. Por desgracia, el apodado “Titán” no pudo hacer algo y su equipo cayó 3-2 ante Santos en las instalaciones del Barrial.

Cabe destacar, que Salcedo arribó a la “Pandilla” como refuerzo estelar en defensa para el Clausura 2025, siendo oficializado en enero. Sin embargo, nunca pudo debutar con la casaca regia, pues apenas en su primer entrenamiento salió con una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Por otro lado, aunque el dictamen marcaba que hasta noviembre (aproximadamente) regresaría a las acciones, su constancia y disciplina lo llevaron a adelantar su proceso de rehabilitación e incluso estuvo concentrado con el primer equipo para la pasada fecha 10 contra América.

Cabe destacar, que de nombres ser por la desafortunada lesión del ex Tigres, el club no optaría en fichar de emergente al multicampeón Sergio Ramos.

Ahora, la duda en la afición albiazul será el cómo tener a ambos elementos en la zaga, algo que también pinta para ser un lindo problema de Doménec Torrent, quien tendrá estos días para poder llevarlo a cabo.