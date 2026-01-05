Carlos Salcedo reconoce estar en deuda con la afición de Rayados 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se hicieron acreedores de la Copa Pacífica Centenario al derrotar al Atlas, algo que de inicio puede ser motivacional para la plantilla de cara al Clausura 2026.

El par de partidos de pretemporada sirvieron de mucho para el equipo, sobretodo en lo defensivo, así lo dejó en claro Carlos Salcedo, quien reconoció estar en deuda grupalmente con la afición, esperando tener otra vez una conexión que los lleve a grandes cosas.

“Creo que nos viene bien en lo anímico. Tenemos cosas por mejorar y tratar se ser más conscientes que no tenemos que recibir gol y eso es trabajo de todos. Soy fiel creyente que estamos en deuda, porque somos de los pocos equipos que cada 15 días que tiene el estadio lleno y creo que si tenemos esa buena combinación, de tener a la gente conectada y se sienta identificada con el equipo y en los momentos que se necesita el apoyo de ellos estén ahi, creo que ese ambiente uno como jugador es lo mejor que puede.

Tener, esa combinación de jugadores y afición todos juntos por el mismo objetivo. Cuesta trabajo pero cuando lo logras entablar es un feeling muy bonito”, comentó.

Bajo esta misma línea, el “Titán” percibe ambiente bastante diferente de cara al arranque del año, más que nada en el actual semestre donde habrá doble competencia.

“Se nota y se siente el compromiso, también los jóvenes que han venido a sumar ha sido importante y el ambiente se percibe diferente, esa unión que esperamos sostener lo más que se pueda y al final eso nos llevará a cosas importantes”, añadió.

Los albiazules estarán de vuelta en tierras regias pata continuar sus trabajos previos al debut en el torneo doméstico, recibiendo al bicampeón Toluca el próximo sábado por la noche.

Orellano hasta el martes

Por otro lado, el arribo de Luca Orellano se movió para el martes al mediodía, considerando que se tenía previsto que aterrizará el lunes por la noche para firmar por tres años con la “Pandilla”.

El argentino se sumará a Daniel Aceves como los únicos dos fichajes para afrontar el cargado semestre.