Carioca sobre si Tigres ya es más grande que Pumas: Los números comprueban eso

Monterrey, Nuevo León. El debate sobre si la grandeza de Pumas ya fue superada por otros clubes tales como Tigres o León sigue activo, siendo el futbolista felino Rafael Carioca quien encendió la polémica previo al enfrentamiento contra los del Pedregal del próximo domingo.

El mediocampista señaló que los números comprueban la discusión, no obstante, el cuadro capitalino merece respeto por su historia pese a ganar nada desde el 2011.

“Sí, da orgullo, nosotros estamos ahí entre los cuatro, cinco o seis grandes de México, los números comprueban eso, el fútbol son números, estamos siempre ganando, Pumas es un gran club, ganó mucho, hace mucho no vienen ganando, pero es de los grandes de México y merece el respeto.

Jugar con Pumas independiente el momento que vive, es difícil, para mí es de las canchas más difícil, hoy estamos entre los cinco de México, por el número, los campeonatos que logramos, no podemos estar debajo de ningún equipo de México”, confesó en conferencia de prensa.

Asimismo, el brasileño destacó lo complicado que será jugar en C.U. pese al cambio de horario, pasando del mediodía a las 18:05 horas.

“Es mucho más difícil jugar a mediodía, por el sol, el calor que hace ahí, el principal factor de Pumas es la altura que nosotros no tenemos, no estamos acostumbrados, tenemos que ir y hacer un gran partido, con inteligencia.

Hace mucho no perdemos ahí, sabemos jugar este tipo de partidos, distintos, raros, debes tener mucha posesión de balón, tuvimos una oportunidad de cerrar el partido, no podemos perdonar. Es difícil jugar ahí, no es excusa, pero la semana ha sido muy buena en entrenamientos, en concentración, vamos a hacer un gran partido”.

Los regiomontanos no pierden en la casa auriazul desde diciembre del 2018 durante la vuelta de los Cuartos de Final (3-1); a partir de ahí suman dos triunfos y un par de empates en sus últimas cuatro vistas.