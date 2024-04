Carioca sobre posible renovación a Siboldi: Tiene que seguir

Monterrey, Nuevo León. El futuro de Robert Dante Siboldi con Tigres no depende de lo que pase el final del semestre, al menos así lo dejó en claro Rafael Carioca.

El brasileño, en lo personal, señaló que el uruguayo merece extender su oportunidad en el banquillo felino, al ya implantar su idea que ya acostumbró a la plantilla, además de ya cosechar éxitos en títulos.

“Nosotros la verdad no estamos muy enfocados en la renovación, creo que no es el momento de hablar de renovación de Siboldi ahora, vamos a empezar una liguilla y creo que independiente de si salimos campeones o no, para mí personalmente, el tiene que seguir, para los jugadores es complicado estar cambiando siempre de DT.

Ya estamos acostumbrados, tenemos una forma de jugar y un fútbol sólido, tácticamente sabemos lo que tenemos que hacer durante el juego, estamos acostumbrados con el cuerpo técnico para nosotros no sabemos cuál será lo que quiere la directiva pero estamos enfocados en liguilla, ojalá Robert pueda seguir aqui, estamos contentos con él”, mencionó.

Por otro lado, anhela quedarse más tiempo con los auriazules. Cabe destacar, que el contención termina acuerdos el próximo mes de junio aunque posee renovación automática de seis meses extras.

“Creo que estoy a gusto aquí, muy enfocado proque creo que tengo deseos de seguir ganando aquí, lo importante es estar feliz y motivado, mi motivación es seguir ganando y tenemos un grupo de jugadores que quiere seguir ganando, ojalá pueda después de un tiempo, acercarme al presidente y a la gente que maneja eso porque estoy feliz, la vara es alta”, dijo.