Car Motion saca un Top Ten del Autódromo Monterrey

El piloto capitalino, Germán Quiroga, consiguió un Top Ten para el equipo Car Motion Motorsport durante la séptima fecha de la NASCAR México Series 2023, que se disputó en el circuito conocido como el “Frijol” de 1.6 kilómetros de longitud del Autódromo Monterrey.

El volante del auto marcado con el número 69 CarMotion-E-CONNECTION-Orega-Continental-EvoMotorShop-SEDFAR-TTBLogistics-Benotto-BOHN-FB-ArteVinil-CHEracingWheels-Sherwin-Williams se recuperó al final de la competencia para terminar dentro en el octavo lugar general.

“Veníamos con la intención de quedar en las primeras posiciones y tener un buen fin de semana y no fue así, aunque tampoco estuvo tan mal, es cierto, perdimos puntos con respecto al líder del campeonato”, expresó Quiroga Fossas.

“Pero terminamos la carrera, el coche está entero, tenemos tiempo para dejarlo en óptimas condiciones para San Luis Potosí, donde vamos a luchar por la victoria”, apuntó el capitalino, quien partió desde el séptimo puesto.

En ese sentido, el triple monarca de la categoría resaltó el resultado logrado en la capital de Nuevo León, debido a que no tenía la configuración adecuada en su auto para mejorar la actuación.

“Este fin de semana no tuvimos un coche para estar compitiendo, está bien armado, no falla, por ahí no tenemos ningún conflicto, estamos contentos con la confiabilidad, pero sabemos que nuestro Talón de Aquiles son pistas como ésta o como Tuxtla Gutiérrez”, detalló Germán.

“Esto debido a que es donde menos información tengo, a diferencia de trazados como Puebla, Chihuahua y Aguascalientes, donde con la información que tengo llego con un auto muy competitivo y cerca de lo que debe de ser, debemos seguir trabajando, es un pequeño tropiezo, pero vamos por la victoria en San Luis Potosí”, expresó el experimentado piloto.

En tanto, el chihuahuense Omar Jurado al mando del auto # 54 GrupoJuradoGasolineras-CarMotion-Carvel-Plaza24-TransportesJurado abandonó la competencia casi al inicio de esta.

Por su parte, la hidalguense Valeria Aranda con la camioneta marcada con el número 27 Cosipsa-2Hands ProductionServices-TheFoodCompany-Vips-Stickerscars-FemiumSportsAgency culminó la séptima fecha de la Trucks México Series en el décimo tercer escalón.

Asimismo, el zamorano, Víctor Gama, quien debutó en el equipo del argentino Javier “Che” Fernández, terminó en el décimo quinto puesto al mando de la Truck #15 TUMLogística-ORNATOsolucionesCreativas.

La octava fecha de la NASCAR México Series 2023 se disputará, el próximo 13 de agosto, en el Súper Óvalo Potosino.